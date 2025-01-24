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Сегодня, 16:32

Ковтун считает, что ситуация в «Алании» выглядит как серьезный кризис

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Алании» Юрий Ковтун отреагировал на проблемы владикавказского клуба.

«У «Алании» периодически возникают такие проблемы. Был этап, когда команда оказалась во Второй Лиге, а потом снова поднялась в Первую. Сложно сказать, как будут развиваться события, но пока это выглядит как серьезный кризис. Все к этому шло, у этого были свои позывы. Возьмите ту же ситуацию со стадионом. Хотя «Алания» — именитый клуб. Так что это выглядит странно. Надо, чтоб кто-то из руководителей грамотно обсудил эту ситуацию с главой региона», — сказал Ковтун Metaratings.ru.

В декабре появилась информация о возможном закрытии «Алании». Из-за финансовых трудностей и урезания бюджета команда отменила тренировочные сборы в Турции, предложила всем футболистам искать новые клубы, а также планирует уменьшить зарплаты тренерскому составу и игрокам. Кроме того, было принято решение распустить вторую команду.

После 21 игры в текущем сезоне Первой лиги «Алания» заработала 18 очков и находится на предпоследней строчке турнирной таблицы, которая отводит команде место в зоне вылета.

Источник: Metaratings.ru
Юрий Ковтун
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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