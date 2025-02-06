Ковалев: «Было непросто играть со сборной КНДР, но мне понравилось»

Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев оценил уровень футболистов сборной КНДР, с которой калининградская команда провела товарищеский матч на сборе в Турции (1:1).

«Было интересно посмотреть — закрытая страна. Никто не знает, какой там уровень футбола, какие футболисты. Но по игре мне показалось, что команда у них хорошего уровня — быстрая, боевитая, все ребята — техничные. Было непросто с ними играть, но мне понравилось», — цитирует Ковалева Legalbet.by.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице первой лиги с 45 очками после 21 тура.