Ковалев оценил сложность тренировок на сборах «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев поделился впечатлениями от зимних сборов калининградской команды.

«Работа была тяжелой на первом сборе — много бегали, много физических нагрузок, упражнений без мяча. Сейчас же по две тренировки, может быть и по одной — все через мяч, больше тактики, техники. Если сравнивать с другими тренерами, то подготовка Андрея Викторовича Талалаева тяжеловата», — цитирует Ковалева Legalbet.by.

32-летний белорус присоединился к «Балтике» в феврале 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился 2 голами и 4 результативными передачами в 14 матчах за калининградцев.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице первой лиги с 45 очками за 21 встречу.