Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:37

Кортава не исключил, что Хабиб и Махачев примут участие в матче сборных ФНЛ и медиалиги

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Технический директор медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава прокомментировал информацию о том, что гостями матча сборных ФНЛ и медиалиги могут стать Хасбик и Хабиб Нурмагомедов.

«Хасбулла — частый гость на матчах «Динамо» Махачкала. Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность, и он будет у нас на игре. Что касается Хабиба, Ислама [Махачева] и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него», — приводит Metaratings.ru слова Кортавы.

Также он ответил на вопрос, могут ли Нурмагомедов или Ислам Махачев выйти на поле в этой игре.

«Мы не исключаем такой вариант. Условно, если Ислам, Хабиб скажут, что они готовы сыграть, мы готовы их выпустить. Почему нет?» — добавил Кортава.

Матч сборных ФНЛ и медиалиги состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги — команды сыграют два тайма по 30 минут чистого времени.

Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин из «Акрона». Команду медиалиги возглавят Шамиль Курбанов («Титан»), Игорь Звездин («БроукБойз») и Алан Гатагов («FC Bus»).

Источник: https://metaratings.ru/news/kortava-ne-isklyuchil-chto-khabib-i-makhachev-sygrayut-v-matche-sbornykh-fnl-i-medialigi-306212/
Футбол
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Защитник «Милана» Флоренци подозревается в незаконных ставках
«Вопрос не закрыт». Макгрегор хочет провести четвертый бой с Порье
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В КАМАЗе готовы отпустить защитника Пальцева на просмотр в команду РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 15 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости