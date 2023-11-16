Кортава не исключил, что Хабиб и Махачев примут участие в матче сборных ФНЛ и медиалиги
Технический директор медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава прокомментировал информацию о том, что гостями матча сборных ФНЛ и медиалиги могут стать Хасбик и Хабиб Нурмагомедов.
«Хасбулла — частый гость на матчах «Динамо» Махачкала. Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность, и он будет у нас на игре. Что касается Хабиба, Ислама [Махачева] и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него», — приводит Metaratings.ru слова Кортавы.
Также он ответил на вопрос, могут ли Нурмагомедов или Ислам Махачев выйти на поле в этой игре.
«Мы не исключаем такой вариант. Условно, если Ислам, Хабиб скажут, что они готовы сыграть, мы готовы их выпустить. Почему нет?» — добавил Кортава.
Матч сборных ФНЛ и медиалиги состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги — команды сыграют два тайма по 30 минут чистого времени.
Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин из «Акрона». Команду медиалиги возглавят Шамиль Курбанов («Титан»), Игорь Звездин («БроукБойз») и Алан Гатагов («FC Bus»).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|- : -
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Никита Глушков
Енисей
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2