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Корниленко будет внесен в заявку «Крыльев Советов» для прощального матча

16:32
Сергей Корниленко. Фото ФК «Крылья Советов»
Сергей Корниленко. Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» заявят Сергея Корниленко на оставшуюся часть сезона-2020/21. Планируется, что 37-летний белорус проведет прощальный матч на «Самара Арене» в рамках одной из игр «Крыльев» в Олимп-ФНЛ.

Сегодня, 18 февраля, Корниленко прошел медосмотр в Москве.

Форвард выступал за самарский клуб с 2011 по 2019 год, после чего завершил карьеру и сперва вошел в тренерский штаб, а в 2020 году занял должность спортивного директора «Крыльев». Всего за клуб он отыграл 205 матчей и забил 56 мячей.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18594

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