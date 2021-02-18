Корниленко будет внесен в заявку «Крыльев Советов» для прощального матча

«Крылья Советов» заявят Сергея Корниленко на оставшуюся часть сезона-2020/21. Планируется, что 37-летний белорус проведет прощальный матч на «Самара Арене» в рамках одной из игр «Крыльев» в Олимп-ФНЛ.

Сегодня, 18 февраля, Корниленко прошел медосмотр в Москве.

Форвард выступал за самарский клуб с 2011 по 2019 год, после чего завершил карьеру и сперва вошел в тренерский штаб, а в 2020 году занял должность спортивного директора «Крыльев». Всего за клуб он отыграл 205 матчей и забил 56 мячей.