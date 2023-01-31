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Сегодня, 09:15

Кононов: «Деспотович получает три миллиона в месяц? Не готов комментировать, но он не соответствовал требованиям»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о финансовых проблемах тульского клуба.

— Это правда, что задолженность по зарплате перед командой составляла два месяца? Как это сказывалось на настрое игроков?

— Может быть, и в этом где-то кроется причина неудачных матчей «Арсенала». Но, сами понимаете, экономическая ситуация в стране довольно непростая. Мы осознавали, что задержки связаны именно с этим. Старались не обращать внимания на такие вещи. Где-то, возможно, у игроков в голове и были какие-то не самые приятные мысли. Однако тренерский штаб все делал для того, чтобы подопечные думали не о долгах клуба, а исключительно о предстоящем матче.

— При этом у вас в команде был нападающий Деспотович. Серб получает какую-то невероятную зарплату (по некоторым данным, около трех миллионов рублей в месяц), однако вышел на поле всего пять раз и не отметился результативными действиями.

— Не могу говорить про финансовые условия его контракта. Для меня на первом месте стоят спортивные показатели, игровая форма. Если брать конкретно Деспотовича, на тот период он не соответствовал тем требованиям, которые должны выполнять футболисты его уровня.

Деспотович перешел в «Арсенал» на правах свободного агента в феврале 2022 года. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за команду, его контракт действует до конца декабря 2024 года.

Олег Кононов. «Говорят, что я надломился после «Спартака»? Это не так!» Кононов — об увольнении из «Арсенала», своем будущем и команде Абаскаля

Джордже Деспотович
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Олег Кононов
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Кононов не верит, что игроки «Арсенала» его «сливали»

Кононов ответил на вопрос, просили ли его в «Арсенале» ставить в состав сына Аджоева
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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