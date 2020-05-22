Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о контракте главного тренера Сергея Игнашевича.

— Игнашевич — взрослый человек. Кого-то воспитывать я точно не собираюсь. Контракт мы продлевали на том подъеме, который был. И под задачу выйти в РПЛ. Но не получилось. Коней на переправе не меняют. Я не обсуждал вопрос последних игр с Игнашевичем. Он меня спросил: что будет, если я в пяти турах проиграю? Я ответил, что отнесусь к этому спокойно. Так и есть. Надо поддерживать не только в успехе, но и в поражениях. (Евгений Белоусов)