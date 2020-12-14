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Комиссия ФНЛ завершила проверку по матчу брянского «Динамо» и «Иртыша»

18:23
«Динамо» (Брянск) — «Иртыш». Фото ФНЛ.
«Динамо» (Брянск) — «Иртыш». Фото ФНЛ.
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Комиссия Футбольной национальной лиги завершила служебную проверку обстоятельств матча 6-го тура Олимп-ФНЛ «Динамо» (Брянск) — «Иртыш». В ноябре в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о возможном участии в игре футболистов хозяев, имеющих положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Собранные в ходе проверки материалы и заключение комиссии были переданы КДК РФС для принятия процессуального решения.

Защитник Андрей Луканченков во время прямого эфира с экс-форвардом «Крыльев Советов» Евгением Савиным рассказал о том, что получил угрозы в свой адрес во время тренировки. По словам 34-летнего футболиста, это был друг начальника команды Валерия Корнеева. Игрок тауже заявил, что в клубе скрывают положительные результаты тестирования на коронавирус.

Кто и зачем угрожает футболисту брянского «Динамо». Дикая история в ФНЛ

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/10285

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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