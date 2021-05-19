Комбаров рассказал, что удивило его в ФНЛ
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» рассказал, что его удивило в ФНЛ, а также поделился впечатлениями от самого непростого выезда в сезоне.
— Расскажите о лучшей лиге мира. Каково это играть в ФНЛ?
— Удивила большая разница в классе команд. Могу выделить только 4-5 команд, у остальных уровень ниже. От этого много разгромных счетов — 5:0, 6:0. В более стабильном чемпионате таких счетов быть не должно.
— Какая игра запомнилась больше всего?
— Наверное, матч с «Акроном» на выезде (1:2), когда в компенсированное время Ваня Сергеев забил победный гол. Можно сказать, мы были на финишной прямой к чемпионству. Сыграй мы тогда вничью, ситуация была бы нервная. Этот матч придал нам уверенности. После этого оставалась одна победа для того, чтобы гарантировать первое место.
— Самый лютый выезд?
— Хабаровск. Девятичасовой перелет, тяжелая акклиматизация, потом еще игра на искусственном поле. К счастью, тогда мы победили.
— Как вам раздевалки в ФНЛ?
— Раздевалки как раздевалки. Это российский футбол, здесь не все имеют возможность строить большие стадионы и хорошие раздевалки.
В сезоне-2020/21 Комбаров провел 33 матча за «Крылья Советов», в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки.
(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)
Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»
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