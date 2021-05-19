Комбаров рассказал, что удивило его в ФНЛ

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» рассказал, что его удивило в ФНЛ, а также поделился впечатлениями от самого непростого выезда в сезоне.

— Расскажите о лучшей лиге мира. Каково это играть в ФНЛ?

— Удивила большая разница в классе команд. Могу выделить только 4-5 команд, у остальных уровень ниже. От этого много разгромных счетов — 5:0, 6:0. В более стабильном чемпионате таких счетов быть не должно.

— Какая игра запомнилась больше всего?

— Наверное, матч с «Акроном» на выезде (1:2), когда в компенсированное время Ваня Сергеев забил победный гол. Можно сказать, мы были на финишной прямой к чемпионству. Сыграй мы тогда вничью, ситуация была бы нервная. Этот матч придал нам уверенности. После этого оставалась одна победа для того, чтобы гарантировать первое место.

— Самый лютый выезд?

— Хабаровск. Девятичасовой перелет, тяжелая акклиматизация, потом еще игра на искусственном поле. К счастью, тогда мы победили.

— Как вам раздевалки в ФНЛ?

— Раздевалки как раздевалки. Это российский футбол, здесь не все имеют возможность строить большие стадионы и хорошие раздевалки.

В сезоне-2020/21 Комбаров провел 33 матча за «Крылья Советов», в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»