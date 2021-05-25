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Колосков высказался о возможном объединении ФНЛ и ПФЛ

17:36
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «СЭ» высказался о возможном объединении ФНЛ и ПФЛ.

«Если речь идет о слиянии руководства ФНЛ и ПФЛ, то я за. Объединение самих команд в турнире абсолютно неразумно, потому что есть разные требования к лицензированию. Помимо инфраструктуры существуют разные требования по подготовке резервов и наличии детских спортивных школ. В данной ситуации, если идет речь об одном начальнике на две линии, то я за. А объединять команды в одном турнире — это какая-то белиберда», — сказал Колосков «СЭ»

Ранее, 25 мая, президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о проекте объединения ФНЛ и ПФЛ.

(Владислав Флегонтов)

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