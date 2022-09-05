«Колхозный футбол»: игрок «Балтики» Маляров дал дерзкое интервью — его затроллили «КАМАЗ» и собственный клуб

Игрок «Балтики» Кирилл Маляров назвал «колхозным футболом» игру команды в рамках 8-го тура первой лиги против «КАМАЗА» (0:0). Такое заявление футболист сделал в интервью после матча.

«Мы просто сбились в какой-то колхозный футбол. Начали играть по их правилам. Если бы мы играли в свою игру, мы бы выиграли и были бы лидерами... Я говорю — это колхозный футбол, и мы начали в него играть. Не показали класс. Если бы показали, была бы победа», — сказал футболист.

По прилету в Калининград для Кирилла Малярова пресс-службой клуба была организованна «специальная тренировка», чтобы «немного углубиться в тему сказанных слов».