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5 сентября, 22:35

«Колхозный футбол»: игрок «Балтики» Маляров дал дерзкое интервью — его затроллили «КАМАЗ» и собственный клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Маляров.
Фото ФК «Балтика».

Игрок «Балтики» Кирилл Маляров назвал «колхозным футболом» игру команды в рамках 8-го тура первой лиги против «КАМАЗА» (0:0). Такое заявление футболист сделал в интервью после матча.

«Мы просто сбились в какой-то колхозный футбол. Начали играть по их правилам. Если бы мы играли в свою игру, мы бы выиграли и были бы лидерами... Я говорю — это колхозный футбол, и мы начали в него играть. Не показали класс. Если бы показали, была бы победа», — сказал футболист.

По прилету в Калининград для Кирилла Малярова пресс-службой клуба была организованна «специальная тренировка», чтобы «немного углубиться в тему сказанных слов».

ФК Балтика
ФК КАМАЗ
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 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
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 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
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 Велес 8 3 0 5 8-11 9
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 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
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 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
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 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
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 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
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Акрон – Родина
 - : -
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Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
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Балтика – Динамо Мх
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11.09 00:00
Краснодар-2 – Енисей
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СКА-Хаб. – Уфа
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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Арсенал Т

 3
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Балтика

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И К Ж
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 7 1 2
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Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

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