Клубы ФНЛ интересуются полузащитником «Ленинградца» Корцовым

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ленинградца» Егор Корцов, который на правах аренды находится в брестском «Динамо», входит в сферу интересов нескольких клубов первой лиги, в том числе тульского «Арсенала».

В чемпионате Белоруссии в текущем сезоне Корцов провел 12 матчей, забив 9 голов и сделав 2 результативные передачи. Его контракт с «Ленинградцем» истекает 31 декабря 2024 года.

Тульский «Арсенал» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ проиграл «Пари НН» и остался еще на сезон в первой лиге.