Клуб МЛС может приобрести форварда «Алании» Чимези
Один из клубов МЛС сделал «Алании» официальное предложение по трансферу нападающего Уильямса Чимези, сообщает Legalbet.ru.
18-летний футболист выступает за «Аланию» с 19 июля 2024 года, срок действия его контракта с клубом истекает 30 июня 2025 года.
Сторона Чимези находится в контакте с американским клубом.
В нынешнем сезоне нападающий отдал 2 голевые передачи в 10 матчах Первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 тысяч евро.
Источник: Legalbet.ru
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