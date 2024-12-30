Клуб МЛС может приобрести форварда «Алании» Чимези

Один из клубов МЛС сделал «Алании» официальное предложение по трансферу нападающего Уильямса Чимези, сообщает Legalbet.ru.

18-летний футболист выступает за «Аланию» с 19 июля 2024 года, срок действия его контракта с клубом истекает 30 июня 2025 года.

Сторона Чимези находится в контакте с американским клубом.

В нынешнем сезоне нападающий отдал 2 голевые передачи в 10 матчах Первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 тысяч евро.