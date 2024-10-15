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Президент ялтинского «Рубина»: «Мы доказали, что заслуживаем стать яркой точкой на футбольной карте России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Кирилл Шапошников.
Фото ФК «Рубин» Ялта

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников в разговоре с «СЭ» отреагировал на высокую оценку президентом ФНЛ Наилем Измайловым выступления крымских клубов.

«Мы очень благодарны Футбольной национальной лиге и ее президенту Наилю Измайлову за то, что полтора года назад они поверили в нас и наши возможности, пригласив крымские клубы в большую футбольную семью. За это время мы доказали, что достойны не просто выступать, но и бороться за самые высокие места, а Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России. Надеемся, что этот успешный опыт поможет командам наших исторических территорий также войти в ФНЛ!» — сказал Шапошников «СЭ».

«Рубин Ялта» добился исторического успеха и завоевал серебряные медали Второго дивизиона Б группы 1 сезона 2023 года.

Футбол
Наиль Измайлов
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«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
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 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
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 - : -
19.10 17:00
Сочи – Родина
 - : -
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Черноморец – Нефтехимик
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20.10 00:00
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