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Сегодня, 17:50

Кирилл Новиков считает сборы в Сочи комфортнее, чем в Турции

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, где команда будет проводить сборы.

«Мы уехали в Сочи, подготовка продлится до конца февраля. Все три сбора проведем там, спарринги запланированы и подтверждены. В прошлом году мы тоже все сборы провели в Сочи. Знаем, что нас ожидает, и в тот раз мы остались довольны условиями, которые были предоставлены. По уровню сборы в Сочи не уступают Турции, а в чем-то и превосходят.

Погода? В прошлом году на сборах пару раз шел мелкий дождь, а все остальное время была солнечная, хорошая погода. В Турции в это время много ливней, и у команд из-за этого возникают сложности, поля закрывают, потому что боятся, что испортят. Тренировочные занятия отменяются, и у тренера начинается головная боль. В Сочи таких проблем нет, все четко выполняется», — сказал Новиков «РБ Спорт».

«Нефтехимик» после 21 тура занимает 11-е место в таблице первой лиги.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Нефтехимик
Кирилл Новиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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КАМАЗ – Арсенал
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Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
Родина – Тюмень
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