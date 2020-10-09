Кирилл Большаков больше не будет считаться легионером

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение, согласно которому защитник «СКА-Хабаровск» Кирилл Большаков вправе выступать за сборные команды России, а значит статус «легионер» больше не имеет, сообщает сайт клуба.

Дело в том, что Кирилл из Луганской области Украины, где родился он и его родственники, откуда его семья после известных событий 2014 года уехала в Россию, перебравшись в Тульскую область. Паспорт футболиста был украинским, а смена «футбольного гражданства» — процесс индивидуальный и со множеством ограничений, в связи с чем, несмотря на российское гражданство, за «СКА-Хабаровск» Большаков был заявлен в качестве легионера.

Однако, 18 сентября 2020 года на заседании Конгресса ФИФА были утверждены существенные нововведения касательно данной процедуры. Поэтому клуб и сам игрок через Российский футбольный союз обратились в Комитет по статусу игроков ФИФА.

Рассмотрев представленные аргументы, комитет Международной федерации футбола решил, что игрок вправе выступать за сборные команды России. Таким образом, он больше не является легионером. Кроме того, в соответствии с регламентом ФНЛ, Кирилл Большаков теперь попадает под «правило молодого футболиста».