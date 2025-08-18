Кирильчик станет исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Уралом»

Павел Кирильчик станет исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» в матче 5-го тура первой лиги против «Урала», сообщает пресс-служба автозаводцев.

Ранее 44-летний Кирильчик входил в штаб Олега Кононова, об отставке которого было объявлено 15 августа.

После 4 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком. Матч против «Урала» пройдет 18 августа на «Арене Химки» и начнется 19.30 по московскому времени.