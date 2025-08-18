Кирильчик станет исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Уралом»
Павел Кирильчик станет исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» в матче 5-го тура первой лиги против «Урала», сообщает пресс-служба автозаводцев.
Ранее 44-летний Кирильчик входил в штаб Олега Кононова, об отставке которого было объявлено 15 августа.
После 4 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком. Матч против «Урала» пройдет 18 августа на «Арене Химки» и начнется 19.30 по московскому времени.
Источник: ФК «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|19
|13
|3
|3
|23-11
|42
|
2
|Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|
3
|Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|
4
|Спартак Кс
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|
5
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|
6
|Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|
7
|Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|
8
|Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|
9
|Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|
10
|Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|
11
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|
12
|Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|
13
|Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|
14
|Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|
15
|Уфа
|19
|4
|7
|8
|23-24
|19
|
16
|Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|
17
|Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|
18
|Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
|21.11
|17:00
|Волга – Торпедо
|2 : 0
|22.11
|13:30
|Урал – Спартак Кс
|1 : 1
|22.11
|15:00
|Чайка – Нефтехимик
|2 : 4
|22.11
|17:00
|Арсенал – Черноморец
|1 : 1
|23.11
|10:00
|Енисей – Родина
|0 : 0
|23.11
|14:00
|Уфа – Факел
|- : -
|23.11
|17:00
|КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|23.11
|17:00
|Шинник – Сокол
|- : -
|24.11
|19:00
|Ротор – Челябинск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|11
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|5
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|5
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|14
|1
|2
