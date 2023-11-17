Игрок «Акрона» Килин: «Спустя 10 лет вернулся в Тольятти и увидел клуб, который хочет развиваться»
Нападающий «Акрона» Антон Килин рассказал, что чувствовал после возвращения в родной клуб спустя десять лет.
«Это особенный город для меня. Я провел здесь восемь лет в Академии Коноплева. Сделал здесь первые шаги в профессиональном футболе. Первый гол во второй лиге тоже забил за команду из Тольятти. И, когда по истечении десяти лет возвращаешься, видишь клуб, который хочет развиваться. Я считаю, «Акрон» делает правильные шаги в развитии во всех отношениях. Мелочей в футболе не бывает, клуб старается все эти мелочи убрать и с каждым месяцем растет, шагает вперед. Павел Анатольевич [Морозов] делает все для развития, здесь приятно находиться. Выполняются все просьбы, в том числе и медицинского штаба», — цитирует футболиста Metaratings.ru.
33-летний Килин выступает за «Акрон» с февраля 2021 года после перехода из «Тамбова». Он провел 101 матч за команду из Тольятти, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
После 18 туров «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 34 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|- : -
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Никита Глушков
Енисей
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2