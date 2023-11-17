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Сегодня, 17:48

Игрок «Акрона» Килин: «Спустя 10 лет вернулся в Тольятти и увидел клуб, который хочет развиваться»

Алина Савинова
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Нападающий «Акрона» Антон Килин рассказал, что чувствовал после возвращения в родной клуб спустя десять лет.

«Это особенный город для меня. Я провел здесь восемь лет в Академии Коноплева. Сделал здесь первые шаги в профессиональном футболе. Первый гол во второй лиге тоже забил за команду из Тольятти. И, когда по истечении десяти лет возвращаешься, видишь клуб, который хочет развиваться. Я считаю, «Акрон» делает правильные шаги в развитии во всех отношениях. Мелочей в футболе не бывает, клуб старается все эти мелочи убрать и с каждым месяцем растет, шагает вперед. Павел Анатольевич [Морозов] делает все для развития, здесь приятно находиться. Выполняются все просьбы, в том числе и медицинского штаба», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

33-летний Килин выступает за «Акрон» с февраля 2021 года после перехода из «Тамбова». Он провел 101 матч за команду из Тольятти, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

После 18 туров «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 34 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-akrona-kilin-spustya-10-let-vernulsya-v-tolyatti-i-uvidel-klub-kotoryi-khochet-razvivatsya-306474/
Футбол
ФК Акрон
1
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Капитан «Акрона» рассказал о целях команды занять первое место в Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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2 тур
3 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 15 1 2
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