Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить «Томь», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению клуба.

По данным издания, 37-летний специалист приступит к обязанностям в середине следующей недели.

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что первый матч под руководством Кержакова «Томь» должна провести против «Шинника» 27 сентября. До прибытия специалиста исполняющим обязанности рулевого томичей будет Виктор Себелев.