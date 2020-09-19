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Кержаков согласился возглавить «Томь»

13:45
Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить «Томь», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению клуба.

По данным издания, 37-летний специалист приступит к обязанностям в середине следующей недели.

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что первый матч под руководством Кержакова «Томь» должна провести против «Шинника» 27 сентября. До прибытия специалиста исполняющим обязанности рулевого томичей будет Виктор Себелев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9500995

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