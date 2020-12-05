Кержаков считает проверкой на прочность работу в «Томи»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как появился вариант поработать в томской команде. Также он признался, что готов к трудностям.

— «Томь» для меня — новый вызов и очередная проверка на прочность, которую обязан пройти, — сказал Кержаков. — Когда я уезжал из благополучного «Зенита» в «Севилью», теряя в полтора раза в зарплате, многие тоже считали это мальчишеством и безрассудством. А я должен был сделать этот шаг, чтобы проверить себя, понять, чего стою на самом деле.

— Да, но в данном случае вы рискуете начать тренерскую карьеру с неудачи. Ведь шансы «Томи» сохранить место в ФНЛ все еще невелики.

— Значит, я должен буду пройти и через это. Умение держать удар — тоже часть тренерской профессии.

— А как возник вариант с «Томью»?

— В сентябре, когда работал с юношеской сборной, позвонил губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин и предложил возглавить «Томь». Я объяснил, что это вряд ли возможно — впереди финальный раунд чемпионата Европы. Но он сказал, что готов во всем пойти навстречу. Затем у меня в РФС был разговор с Александром Валерьевичем Дюковым и Андреем Владимировичем Лексаковым, которые дали добро на совмещение. А когда УЕФА из-за пандемии еврофинал отменил, все решилось само собой.

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