Кержаков считает, что все игроки «Зенита» способны играть в Европе

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» отметил, что нападающему «Зенита» Малкому необходимо время на восстановление формы после травмы. Также он оценил, кто из нынешнего состава сине-бело-голубых может играть в Европе.

— В свое время у вас были сомнения по поводу того, будет ли соответствовать игра Малкома сорока миллионам, заплаченным за него «Зенитом». Что скажете сейчас?

— Я говорил это во время его болезни, которая, естественно, рождала опасения. Пока они подтверждаются — имею в виду игру бразильца в Лиге чемпионов. В РПЛ он выглядит гораздо мощнее и полезнее. В любом случае, чтобы после такой тяжелой травмы выйти на прежний уровень, Малкому нужно время.

— Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе?

— Все. Но смотря в каких странах — футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу — нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции. Я уезжал в «Севилью» из «Зенита», где меня все устраивало, доказывать самому себе, что я игрок. А в аренду в «Цюрих» вообще уходил бесплатно, отказавшись от денег «Зенита», который иначе меня не отпускал. Здесь у каждого свой выбор. И для кого-то главное — цифры в контракте. Словом, основания отъезда бывают разные. Скажем, Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» из-за того, что там мало играл. Зато сейчас в Питере на первых ролях. Наверняка какие-то причины заставили и Смолова зимой отправиться в «Сельту», которая вела борьбу за выживание.

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