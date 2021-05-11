Кержаков признан лучшим тренером апреля по версии ФНЛ

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков стал лучшим тренером апреля по версии ФНЛ.

«В апреле «Томь» набрала 10 очков, обыграв в гостях «Балтику». И хотя решение главной задачи перед заключительным матчем (сегодня отставание сибиряков от 16-й строчки составляет уже 2 очка) по-прежнему неочевидно, заслуга Кержакова в том, что его команда, что называется «в игре», очевидна. Поэтому сегодня мы поздравляем его с титулом тренер месяца», — сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, в голосовании болельщиков на сайте ФНЛ Кержаков занял лишь третье место. За него проголосовали 9,8% процента фанатов. Первое место занял наставник «Алании» Спартак Гогниев.

«Томь» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 41 матче.