Бывший нападающий сборной России по футболу, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков объявил о подписании контракта с «Томью».

37-летний специалист опубликовал у себя в Instagram фотографию, сделанную в расположении клуба, и сопроводил ее эмоджи в виде ручки и листка бумаги.

Ранее сообщалось, что Кержаков согласился возглавить «Томь» и приступит к своим обязанностям на этой неделе.

После 11 туров первенства Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 «Томь» занимает 21-е место в турнирной таблице с 3 очками. Команда ни разу не одержала победы, трижды сыграв вничью и восемь раз потерпев поражение.

Кержаков подписал контракт с «Томью» до конца сезона