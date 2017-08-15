Кецбая остается на посту главного тренера "Оренбурга", специалист будет отсутствовать один матч

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин заявил о том, что главный тренер команды Темури Кецбая остается на занимаемой должности. При этом он подчеркнул, что специалист будет отсутствовать только один матч в связи с семейными обстоятельствами.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кецбая покинул пост главного тренера. При этом на официальном сайте "Оренбурга" утверждается, что тренер будет отсутствовать только в ближайшей встрече первенства ФНЛ с "Лучом-Энергией". Исполняющим обязанности на эту игру назначен Ильшат Айткулов.

- Неправда, что Кецбая покидает пост главного тренера, - сказал Столыпин. - Он будет отсутствовать только один матч. Стоит верить только нашему официальному сайту. (Павел ГУРЕВИЧ)