КДК РФС рассмотрит высказывания тренера «Алании» Гогниева о судействе в ФНЛ
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Алании» Спартака Гогниева о судействе в Мелбет-Первой лиге на заседании 22 мая.
Ранее 44-летний специалист раскритиковал работу арбитров в ФНЛ после матча 33-го тура против «Камаза» (1:1).
«Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание», — приводит ТАСС слова Григорьянца.
«Алания» набрала 27 очков за 33 матча и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первой лиги.
Источник: ТАСС
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|
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|1
|1
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|
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|11
|7
|3
|1
|15-8
|24
|
3
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
4
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
5
|Урал
|11
|6
|4
|1
|18-5
|22
|
6
|Торпедо
|11
|6
|2
|3
|21-9
|20
|
7
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
8
|Уфа
|11
|4
|5
|2
|16-13
|17
|
9
|Шинник
|11
|3
|6
|2
|15-13
|15
|
10
|Енисей
|11
|3
|4
|4
|14-19
|13
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
13
|Волга
|11
|3
|2
|6
|14-17
|11
|
14
|Челябинск
|11
|3
|2
|6
|12-18
|11
|
15
|Ленинградец
|11
|2
|4
|5
|9-20
|10
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|11
|1
|2
|8
|11-23
|5
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|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|0 : 1
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|3 : 2
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|2 : 1
|20.08
|19:00
|Нефтехимик – Сочи
|1 : 2
|26.09
|12:00
|Челябинск – Енисей
|- : -
|26.09
|14:30
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|26.09
|16:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|12:30
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|- : -
|27.09
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|Шинник – СКА-Хабаровск
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|10
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|8
|1
|3
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
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