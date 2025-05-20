КДК РФС рассмотрит высказывания тренера «Алании» Гогниева о судействе в ФНЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Алании» Спартака Гогниева о судействе в Мелбет-Первой лиге на заседании 22 мая.

Ранее 44-летний специалист раскритиковал работу арбитров в ФНЛ после матча 33-го тура против «Камаза» (1:1).

«Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

«Алания» набрала 27 очков за 33 матча и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первой лиги.