КДК РФС оштрафовал «КАМАЗ» и «Челябинск» за драку болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «КАМАЗ» и «Челябинск» оштрафованы на 100 тысяч рублей за драку между болельщиками в матче 3-го тура первой лиги.

Игра состоялась 2 августа в Набережных Челнах и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Болельщик «Челябинска» проследовал к сектору активной поддержки «КАМАЗа», у него в руках был шарф с символикой клуба «КАМАЗ», он специально уронил его и стал материться. Из сектора выбежали два зрителя и стали его избивать, и в это время сотрудников КРС рядом не было, никто не вмешался в ситуацию. Болельщики «Челябинска» пошли к болельщикам «КАМАЗа», и только тогда вмешались сотрудники безопасности», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Как отметил глава КДК РФС, болельщику «Челябинска» после этого инцидента потребовалась медицинская помощь. По словам Григорьянца, личности болельщиков «КАМАЗа», ставших участниками драки, установлены, их дело передано в суд.

«КАМАЗ» также получил штраф в размере 100 тысяч рублей за необеспечение общественного порядка на стадионе. Кроме того, клубу запретили допуск зрителей на секторы B1 и B2 на домашний матч 6-го тура первой лиги.