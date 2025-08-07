Футбол
7 августа, 15:52

КДК РФС оштрафовал «КАМАЗ» и «Челябинск» за драку болельщиков

Алина Савинова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «КАМАЗ» и «Челябинск» оштрафованы на 100 тысяч рублей за драку между болельщиками в матче 3-го тура первой лиги.

Игра состоялась 2 августа в Набережных Челнах и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Болельщик «Челябинска» проследовал к сектору активной поддержки «КАМАЗа», у него в руках был шарф с символикой клуба «КАМАЗ», он специально уронил его и стал материться. Из сектора выбежали два зрителя и стали его избивать, и в это время сотрудников КРС рядом не было, никто не вмешался в ситуацию. Болельщики «Челябинска» пошли к болельщикам «КАМАЗа», и только тогда вмешались сотрудники безопасности», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Как отметил глава КДК РФС, болельщику «Челябинска» после этого инцидента потребовалась медицинская помощь. По словам Григорьянца, личности болельщиков «КАМАЗа», ставших участниками драки, установлены, их дело передано в суд.

«КАМАЗ» также получил штраф в размере 100 тысяч рублей за необеспечение общественного порядка на стадионе. Кроме того, клубу запретили допуск зрителей на секторы B1 и B2 на домашний матч 6-го тура первой лиги.

Источник: ТАСС
  • Ж и в о й

    Из-за одного клоуна и без того наш нищий "КАМАЗ" (который всю весну не платил игрокам премиальные) попал на 200 косарей. Говорят, что этот шарф челябинские фанаты отобрали толпой у какого-то ребенка, а главный дурачок, которому голову разбили, еще и потоптался на этом шарфе, а не просто бросил его на землю. Ну и во время беготни туда-сюда на стадионе челябинцы еще и кричали всякую дичь и показывали неприличные жесты в адрес обычных болельщиков "КАМАЗа". Жуть. Сколько лет хожу на стадион, ни разу такой байды не видел. Хотя... с "Уралом" в сентябре прошлого года тоже какая-то беготня была странная, но вроде без мордобоя. Местные стюарды - в основном, хиленькие пенсионеры, щуплые тётеньки, а немногочисленные менты стоят у входа на стадион, а не внутри. Ясное дело, что клубная служба безопасности расслабила булки и не успела вмешаться, ведь никаких подобных неприятных инцидентов тут давным-давно не было.

    08.08.2025

