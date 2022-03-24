КДК РФС оштрафовал «Енисей» на 500 тысяч рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что клуб чемпионата Олимп ФНЛ «Енисей» получил штраф в размере 500 тысяч рублей.

«За систематическое представление старшего тренера Гаранина в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера оштрафовать ФК «Енисей» на 500 тысяч рублей» — заявил Григорьянц.

51-летний российский специалист Вадим Гаранин возглавил «Енисей» в декабре 2021 года.

Ранее «Енисей» остался без главного тренера — российский специалист Виктор Тренев выразил желание покинуть пост наставника команды. Клуб не стал препятствовать уходу тренера, поэтому стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.