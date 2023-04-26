КДК РФС дисквалифицировал участников драки в матче между «Краснодаром-2» и «Кубанью»
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации футболистов «Краснодара-2» и «Кубани», устроивших драку во время матча 28-го тура первой лиги (1:1).
«Мы установили, почему произошла потасовка после окончания матча. Вратарь «Кубани» Нестеренко провоцировал зрителей «Краснодара», который сидели за его спиной, — сказал Григорьянц. — Как объяснил сам голкипер, болельщики выражались нецензурно в его адрес, а он со своей стороны показывал руками жесты провокационного характера. Произошла потасовка. Было 5 удалений у «Кубани» и «Краснодара-2». Наказания следующие: Давид Кокоев, игрок «Краснодара-2» дисквалифицирован на 2 матча за агрессивное поведение. Старший тренер «Краснодара-2» Александр Хромыков также дисквалифицирован на 2 матча. КДК не стал применять дополнительные санкции к начальнику команды «Краснодара-2» Эдуарду Гикаеву, в его действиях не было ни агрессии, ни ненормативной лексики. К нему применено только автоматическое наказание — дисквалификация на 1 матч. «Краснодар-2» также оштрафован на 30 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика. Футболист «Кубани» Артем Архипов дисквалифицирован на 2 матча, а вратарь «Кубани» Юрий Нестеренко дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 20 тысяч рублей».
«Кубань» заниамет 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка. «Краснодар-2» располагается на 18-й строчке — 22 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|28
|15
|12
|1
|49-25
|57
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|28
|11
|12
|5
|35-29
|45
|
5
|Волгарь
|28
|11
|10
|7
|33-26
|43
|
6
|Динамо Мх
|28
|10
|10
|8
|21-20
|40
|
7
|Нефтехимик
|28
|10
|9
|9
|27-24
|39
|
8
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
|
10
|КАМАЗ
|28
|9
|10
|9
|30-29
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|6
|12
|31-34
|36
|
12
|Родина
|28
|9
|9
|10
|31-34
|36
|
13
|Акрон
|28
|7
|14
|7
|28-31
|35
|
14
|Кубань
|28
|8
|8
|12
|31-32
|32
|
15
|Велес
|28
|8
|4
|16
|28-44
|28
|
16
|Уфа
|28
|6
|7
|15
|27-38
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|28
|5
|7
|16
|18-45
|22
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|- : -
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|- : -
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|- : -
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|- : -
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|- : -
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|- : -
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|26
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|26
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9