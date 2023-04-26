Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:41

КДК РФС дисквалифицировал участников драки в матче между «Краснодаром-2» и «Кубанью»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации футболистов «Краснодара-2» и «Кубани», устроивших драку во время матча 28-го тура первой лиги (1:1).

«Мы установили, почему произошла потасовка после окончания матча. Вратарь «Кубани» Нестеренко провоцировал зрителей «Краснодара», который сидели за его спиной, — сказал Григорьянц. — Как объяснил сам голкипер, болельщики выражались нецензурно в его адрес, а он со своей стороны показывал руками жесты провокационного характера. Произошла потасовка. Было 5 удалений у «Кубани» и «Краснодара-2». Наказания следующие: Давид Кокоев, игрок «Краснодара-2» дисквалифицирован на 2 матча за агрессивное поведение. Старший тренер «Краснодара-2» Александр Хромыков также дисквалифицирован на 2 матча. КДК не стал применять дополнительные санкции к начальнику команды «Краснодара-2» Эдуарду Гикаеву, в его действиях не было ни агрессии, ни ненормативной лексики. К нему применено только автоматическое наказание — дисквалификация на 1 матч. «Краснодар-2» также оштрафован на 30 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика. Футболист «Кубани» Артем Архипов дисквалифицирован на 2 матча, а вратарь «Кубани» Юрий Нестеренко дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 20 тысяч рублей».

«Кубань» заниамет 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка. «Краснодар-2» располагается на 18-й строчке — 22 очка.

Футбол
Первая лига
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
0
Читайте также
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мичков вспомнил о своем опыте выступлений за воронежский «Факел»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 13:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 14:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 16:00
Волга – Краснодар-2
 - : -
29.04 17:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 17:30
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 18:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 26 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости