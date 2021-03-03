КДК оценил действия Гогниева как толчок и дал ему 8 матчей дисквалификации

В среду, 3 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем был рассмотрен инцидент, который произошел после окончания матча 27-го тура Олимп-ПФЛ «Алания» — «Томь» (2:3).

Главный тренер команды из Владикавказа Спартак Гониев ударил арбитра Артема Чистякова рукой в грудь. Судья указал это в протоколе.

За свое поведение Гогниев получил дисквалификацию на 8 матчей. Также он оштрафован на 300 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес следующий вердикт:

— В соответствии с частью 1 статьи 87 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 2 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за задержку начала матча — оштрафовать ФК «Томь» г. Томск на 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Алания» г. Владикавказ на 10 000 (десять тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 28, с частями 1, 3 статьи 95, с частью 3 статьи 94, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 14, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания» г. Владикавказ Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (триста тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать футболиста ФК «Алания» г. Владикавказ Хосонова Х. на 4 (четыре) матча первенства России по футболу.

— В соответствии со статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча и иных лиц — оштрафовать ФК «Алания» г. Владикавказ на 100 000 (сто тысяч) рублей и обязать ФК «Алания» г. Владикавказ провести 1 (один) ближайший домашний матч в первенстве России без зрителей.

— В соответствии со статьей 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию — оштрафовать ФК «Алания» г. Владикавказ на 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление трех представителей клуба в составе одной команды, а также шесть предупреждений в составе одной команды в матче между командами «Алания Владикавказ» — «Томь») — оштрафовать ФК «Алания» г. Владикавказ на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.