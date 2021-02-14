Казанков, Визнович, Баляйкин и Осучукву покинули «Томь»

«Томь» покинули четыре игрока. Контракты с Максимом Казанковым, Евгением Баляйкиным и Чиди Осучукву расторгнуты по обоюдному согласию сторон, а Илья Визанович выступал за команду на правах аренды из «Шинника» и теперь арендован «Иртышом», сообщает сайт «Томь».

33-летний полузащитник Максим Казанков пополнил состав «Томи» летом 2019 года. В прошлом сезоне провел за команду 27 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Был признан лучшим футболистом «Томи» в прошлом сезоне по версии болельщиков. В первой части этого сезона провел 19 матчей и отдал 3 голевые передачи.

23-летний нападающий Илья Визнович пополнил состав «Томи» в январе 2020 года. В прошлом сезоне сыграл 2 матча и забил 1 гол. В первой части сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол.

32-летний полузащитник Евгений Баляйкин вернулся в «Томь» в октябре 2020 года. В первой части сезона провел 9 матчей.

27-летний нигерийский полузащитник Чиди Осучукву пополнил состав «Томи» в октябре 2020 года. В первой части сезоне провел 7 матчей за команду.