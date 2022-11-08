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Сегодня, 16:37

Кашчелан назвал Аленичева сильным человеком и авторитетной личностью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал о работе под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Дмитрий Аленичев — легенда российского футбола, испытываю к нему большое уважение. Благодарен тренеру за то время, что я провел в «Арсенале». Признаться, я многому научился у Аленичева как на футбольном поле, так и в жизни. Всегда воспринимал его как сильную личность, авторитетного и дисциплинированного человека. Он вел себя так как на поле во время матчей, так и в любые другие дни. Повторюсь, что Аленичев — это легенда», — приводит слова Кашчелана Metaratings.ru.

50-летний специалист возглавлял тульский «Арсенал» с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда вышла сначала в ФНЛ, а затем и в Премьер-лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/predrag-kashchelan-alenichev-silnaya-lichnost-avtoritetnyy-i-distsiplinirovannyy-chelovek-1407853/
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
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 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
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 - : -
13.11 00:00
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