Кашчелан назначен главным тренером «Сокола»

Пресс-служба саратовского клуба сообщила, что Младен Кашчелан занял пост главного тренера «Сокола».

42-летний черногорский специалист с российским паспортом пришёл на смену Алексею Стукалову, который покинул команду накануне.

Кашчелан известен по выступлениям за «Карлсруэ», «Ягеллонию», «Лудогорец», тульский «Арсенал», «Тосно», «Тамбов», «Балтику» и другие команды. В 2023-2024 годах он входил в тренерский штаб «Пари НН».