Капитан «Урала» Бегич вернулся на родину из-за смерти отца
Хорватский защитник «Урала» Сильвие Бегич временно покинул расположение команды из-за смерти отца, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
«Беда в семье Сильвие Бегича — у нашего капитана умер отец.. Игрок срочно отправляется на родину. Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой», — говорится в сообщении «Урала».
Следующий официальный матч «Урал» проведет в FONBET Кубке России против «Факела» 16 октября. В первой лиге команда 20 октября встретится с «Чайкой».
Бегич выступает за «шмелей» с 2022 года. В сезоне-2025/26 32-летний футболист провел 13 матчей за «Урал» в ФНЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|30
|18
|6
|6
|37-20
|60
|
2
|Родина
|31
|16
|11
|4
|49-26
|59
|
3
|Урал
|31
|17
|7
|7
|48-28
|58
|
4
|Ротор
|31
|14
|10
|7
|40-23
|52
|
5
|Спартак Кс
|31
|12
|12
|7
|45-37
|48
|
6
|Енисей
|31
|12
|10
|9
|36-32
|46
|
7
|КАМАЗ
|31
|11
|13
|7
|44-31
|46
|
8
|Шинник
|31
|10
|13
|8
|30-25
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|10
|12
|9
|38-35
|42
|
10
|Челябинск
|31
|9
|13
|9
|38-36
|40
|
11
|Арсенал
|31
|8
|14
|9
|39-37
|38
|
12
|Торпедо
|30
|10
|8
|12
|31-36
|38
|
13
|Волга
|31
|9
|9
|13
|33-42
|36
|
14
|СКА-Хаб.
|31
|8
|11
|12
|32-45
|35
|
15
|Уфа
|31
|7
|10
|14
|30-37
|31
|
16
|Черноморец
|31
|7
|8
|16
|32-45
|29
|
17
|Чайка
|31
|5
|7
|19
|30-67
|22
|
18
|Сокол
|31
|3
|10
|18
|13-43
|19
|25.04
|16:00
|Спартак Кс – Арсенал
|1 : 1
|26.04
|10:00
|Енисей – Нефтехимик
|2 : 0
|26.04
|11:30
|Челябинск – Урал
|1 : 2
|26.04
|17:00
|КАМАЗ – Чайка
|2 : 1
|26.04
|17:00
|Ротор – Волга
|0 : 0
|26.04
|17:00
|Черноморец – Сокол
|0 : 1
|26.04
|17:00
|Шинник – СКА-Хаб.
|3 : 0
|26.04
|19:00
|Родина – Уфа
|1 : 0
|27.04
|17:30
|Торпедо – Факел
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|
Белайди Пуси
Факел
|15
|
|
Артем Максименко
Родина
|14
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|27
|1
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|14
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|27
|1
|11