Капитан «Урала» Бегич вернулся на родину из-за смерти отца

Хорватский защитник «Урала» Сильвие Бегич временно покинул расположение команды из-за смерти отца, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Беда в семье Сильвие Бегича — у нашего капитана умер отец.. Игрок срочно отправляется на родину. Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой», — говорится в сообщении «Урала».

Следующий официальный матч «Урал» проведет в FONBET Кубке России против «Факела» 16 октября. В первой лиге команда 20 октября встретится с «Чайкой».

Бегич выступает за «шмелей» с 2022 года. В сезоне-2025/26 32-летний футболист провел 13 матчей за «Урал» в ФНЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.