13 октября 2025, 14:12

Капитан «Урала» Бегич вернулся на родину из-за смерти отца

Алина Савинова

Хорватский защитник «Урала» Сильвие Бегич временно покинул расположение команды из-за смерти отца, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Беда в семье Сильвие Бегича — у нашего капитана умер отец.. Игрок срочно отправляется на родину. Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой», — говорится в сообщении «Урала».

Следующий официальный матч «Урал» проведет в FONBET Кубке России против «Факела» 16 октября. В первой лиге команда 20 октября встретится с «Чайкой».

Бегич выступает за «шмелей» с 2022 года. В сезоне-2025/26 32-летний футболист провел 13 матчей за «Урал» в ФНЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/24967
Футбол
Первая лига
ФК Урал
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» обыграл «Черноморец» и прервал 3-матчевую серию без побед

Кержаков: «Для меня не проблема работать в клубе первой лиги»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 30 18 6 6 37-20 60
2
 Родина 31 16 11 4 49-26 59
3
 Урал 31 17 7 7 48-28 58
4
 Ротор 31 14 10 7 40-23 52
5
 Спартак Кс 31 12 12 7 45-37 48
6
 Енисей 31 12 10 9 36-32 46
7
 КАМАЗ 31 11 13 7 44-31 46
8
 Шинник 31 10 13 8 30-25 43
9
 Нефтехимик 31 10 12 9 38-35 42
10
 Челябинск 31 9 13 9 38-36 40
11
 Арсенал 31 8 14 9 39-37 38
12
 Торпедо 30 10 8 12 31-36 38
13
 Волга 31 9 9 13 33-42 36
14
 СКА-Хаб. 31 8 11 12 32-45 35
15
 Уфа 31 7 10 14 30-37 31
16
 Черноморец 31 7 8 16 32-45 29
17
 Чайка 31 5 7 19 30-67 22
18
 Сокол 31 3 10 18 13-43 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.04 16:00 Спартак Кс – Арсенал 1 : 1
26.04 10:00 Енисей – Нефтехимик 2 : 0
26.04 11:30 Челябинск – Урал 1 : 2
26.04 17:00 КАМАЗ – Чайка 2 : 1
26.04 17:00 Ротор – Волга 0 : 0
26.04 17:00 Черноморец – Сокол 0 : 1
26.04 17:00 Шинник – СКА-Хаб. 3 : 0
26.04 19:00 Родина – Уфа 1 : 0
27.04 17:30 Торпедо – Факел - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 15
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 15
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 14
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 27 1 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 14 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 27 1 11
Вся статистика

