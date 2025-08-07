Бородин связывает неудачное начало сезона для «Торпедо» с психологией игроков

Капитан и защитник «Торпедо» Сергей Бородин, который во вторник продлил контракт с московским клубом, поделился мнением о причинах неудачного начала сезона для команды.

Черно-белые потерпели два поражения и один раз сыграли вничью в матчах первой лиги. Команда с одним очком занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Я думаю, все связано с психологией. Где-то не получается, и мы начинаем переживать, загоняться. В атаке спешим, а это мешает нам забивать. Я думаю, это сказывается и на игре в обороне, потому что раньше мы не пропускали такие простые мячи. Но пока только начало чемпионата. Весь сезон еще впереди. Я уверен, что мы свое заберем», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Бородина.

По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и вышло в РПЛ. 10 июля РФС объявил об исключении клуба из числа участников чемпионата России-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр ФНЛ в сезоне-2024/25. Однако команда сохранила возможность выступать во втором по уровню дивизионе чемпионата страны.