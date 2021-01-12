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Капитан «Томи» Шалаев расторг контракт с клубом

14:44
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Капитан «Томи» Олег Шалаев договорился с клубом о расторжении контракта, сообщает пресс-служба томичей.

Где продолжит карьеру 28-летний полузащитник, на данный момент неизвестно. Шалаев пришел в клуб летом 2018-го года из «Волгаря»

В нынешнем сезоне Олимп ФНЛ футболист провел 21 матч и забил 1 мяч.

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