Капитан «Томи» Шалаев расторг контракт с клубом

Капитан «Томи» Олег Шалаев договорился с клубом о расторжении контракта, сообщает пресс-служба томичей.

Где продолжит карьеру 28-летний полузащитник, на данный момент неизвестно. Шалаев пришел в клуб летом 2018-го года из «Волгаря»

В нынешнем сезоне Олимп ФНЛ футболист провел 21 матч и забил 1 мяч.

Удачи, Капитан! Мы тебя не забудем! ??



Футбольный клуб «Томь» и полузащитник Олег Шалаев расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Олега за самоотдачу, проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры! Спасибо за всё! ? pic.twitter.com/q9uULwLypb