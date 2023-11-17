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Сегодня, 16:21

Капитан «Акрона» рассказал о целях команды занять первое место в Первой лиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Антон Килин рассказал о целях команды занять первое место в Первой лиге по итогам сезона и выйти в РПЛ.

«Для меня это третья команда, в которой ставится задача попасть в РПЛ. Хочется, обязательно выполнить ее. Думаю, что этот опыт мне сейчас на руку. У нас задача — занять первое место. Так мы себя позиционируем. Уже во вторую очередь — выход в премьер-лигу. Мы приложим все усилия, чтобы добиться этого», — приводит слова Килина Metaratings.ru.

33-летний Килин выступает за «Акрон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

После 18 матчей «Акрон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка. Лидирует — «Тюмень» (25 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-akrona-kilin-u-nas-zadacha-zanyat-pervoe-mesto-vykhod-v-premer-ligu-vo-vtoruyu-ochered-306466/
Первая лига
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 15 1 2
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