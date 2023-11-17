Капитан «Акрона» рассказал о целях команды занять первое место в Первой лиге

Нападающий «Акрона» Антон Килин рассказал о целях команды занять первое место в Первой лиге по итогам сезона и выйти в РПЛ.

«Для меня это третья команда, в которой ставится задача попасть в РПЛ. Хочется, обязательно выполнить ее. Думаю, что этот опыт мне сейчас на руку. У нас задача — занять первое место. Так мы себя позиционируем. Уже во вторую очередь — выход в премьер-лигу. Мы приложим все усилия, чтобы добиться этого», — приводит слова Килина Metaratings.ru.

33-летний Килин выступает за «Акрон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

После 18 матчей «Акрон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка. Лидирует — «Тюмень» (25 очков).