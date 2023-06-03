Канчельскис: «Уфа» не заслужила играть во второй лиге»

Бывший тренер «Уфы» Андрей Канчельскис отреагировал на вылет команды из первой лиги.

«Все становится на свои места, когда в клубы приходят дилетанты, жулики и проходимцы. Как и в «Тамбове», это происходит сейчас и в Туле. Жалко, конечно, они не заслужили играть во второй лиге. Когда я приходил туда, были задачи вывести команду в ФНЛ-1, и мы это сделали. Потом команда вышла в премьер-лигу, тоже люди молодцы, работали. Как они не могут понять, что есть футбольный Бог, и он наказывает за их деяния. Мне очень обидно и жалко, так как я сам работал в «Уфе». Хороший регион, хороший город, замечательные люди и болельщики», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Клуб из Уфы занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка, и вылетел во вторую лигу. Команду возглавляет Арслан Халимбеков.