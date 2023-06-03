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Сегодня, 17:29

Канчельскис: «Уфа» не заслужила играть во второй лиге»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Уфы» Андрей Канчельскис отреагировал на вылет команды из первой лиги.

«Все становится на свои места, когда в клубы приходят дилетанты, жулики и проходимцы. Как и в «Тамбове», это происходит сейчас и в Туле. Жалко, конечно, они не заслужили играть во второй лиге. Когда я приходил туда, были задачи вывести команду в ФНЛ-1, и мы это сделали. Потом команда вышла в премьер-лигу, тоже люди молодцы, работали. Как они не могут понять, что есть футбольный Бог, и он наказывает за их деяния. Мне очень обидно и жалко, так как я сам работал в «Уфе». Хороший регион, хороший город, замечательные люди и болельщики», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Клуб из Уфы занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка, и вылетел во вторую лигу. Команду возглавляет Арслан Халимбеков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-mne-ochen-obidno-i-zhalko-chto-ufa-vyletela-iz-pervoi-ligi-256059/
Андрей Канчельскис
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
7
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
8
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
9
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
10
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
11
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
12
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
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