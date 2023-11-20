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Сегодня, 19:33

Кампо тренируется в расположении махачкалинского «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Колумбийский защитник карагандинского «Шахтера» Франциско Кампо тренируется в расположении махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что у махачкалинского клуба уже полностью выбрана квота, допустимая в Первой лиге, — четыре человека. Предположительно «Динамо» может убрать из заявки 22-летнего южноафриканского нападающего Сантино Смита.

Кампо выступает за «Шахтер» с февраля 2023 года. Всего за клуб он провел 22 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolumbiiskii-zashitnik-kampo-treniruet-v-raspolozhenii-makhachkalinskogo-dinamo-307556/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Шахтер (Караганда)
0
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«Химки» разгромили «Аланию» и вышли на третье место в Мелбет-Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 0 : 1
20.11 17:00
Алания – Химки
 1 : 4
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

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Эгаш Касинтура

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Динамо

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И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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Денис Самойлов

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