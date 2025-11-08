«КАМАЗ» уступил «Волге» в домашнем матче

«КАМАЗ» на своем поле проиграл «Волге» в матче 18-го тура первой лиги — 2:3.

Голы гостей забили Игорь Гершун, Дмитрий Каменщиков и Кирилл Фольмер. У хозяев отличились Даниил Шамкин и

«КАМАЗ» с 29 очками сохраняет пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Волга» с 18 баллами поднялась на 13-ю строчку.

16 ноября команда из Набережных Челнов на выезде сыграет против «Челябинска», а «Волга» днем ранее в гостях встретится с «Черноморцем».