Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Сегодня, 16:45

«КАМАЗ» — «Урал»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«КАМАЗ» и «Урал» встретятся в матче 13-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«КАМАЗ» и «Урал» встретятся в матче 13-го тура первой лиги в понедельник, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«КАМАЗ» — «Урал»: прямая трансляция матча 13-го тура первой лиги (видео)

За основными событиями и результатом игры «КАМАЗ» — «Урал» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.
06 октября, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
Урал

В 12 турах первой лиги «КАМАЗ» набрал 19 очков, а «Урал» — 24.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Урал
Читайте также
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Популярное видео
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челябинск» — «Енисей»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 13 8 4 1 21-12 28
2
 Факел 13 8 3 2 12-8 27
3
 Урал 12 7 3 2 20-10 24
4
 Ротор 13 6 4 3 18-7 22
5
 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
6
 Родина 13 5 5 3 19-13 20
7
 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
8
 СКА-Хаб. 13 5 4 4 15-14 19
9
 Нефтехимик 13 4 6 3 13-13 18
10
 Шинник 13 4 5 4 10-10 17
11
 Арсенал 13 3 6 4 18-16 15
12
 Черноморец 13 4 3 6 18-17 15
13
 Волга 13 3 3 7 13-23 12
14
 Уфа 13 2 6 5 13-14 12
15
 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
16
 Сокол 13 1 6 6 6-14 9
17
 Торпедо 13 2 3 8 8-20 9
18
 Чайка 13 1 5 7 9-26 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
4.10 14:00
Уфа – Спартак Кс
 0 : 0
4.10 17:00
Факел – Волга
 2 : 1
4.10 17:00
Чайка – Родина
 0 : 0
5.10 08:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
5.10 13:00
Сокол – Арсенал
 1 : 1
5.10 16:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 4
5.10 18:00
Нефтехимик – Ротор
 0 : 0
6.10 17:00
Челябинск – Енисей
 - : -
6.10 19:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Арсенал

7
Руслан Апеков

Руслан Апеков

КАМАЗ

 6
Денис Жилмостных

Денис Жилмостных

Спартак Кс

 6
П
Эдарлин Рейес

Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 9 1 2
Дмитрий Шадринцев

Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 9 1 2
Владимир Шайхутдинов

Владимир Шайхутдинов

Волга Ул

 7 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости