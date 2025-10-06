«КАМАЗ» и «Урал» встретятся в матче 13-го тура первой лиги

«КАМАЗ» и «Урал» встретятся в матче 13-го тура первой лиги в понедельник, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«КАМАЗ» — «Урал»: прямая трансляция матча 13-го тура первой лиги (видео)

За основными событиями и результатом игры «КАМАЗ» — «Урал» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

06 октября, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)

В 12 турах первой лиги «КАМАЗ» набрал 19 очков, а «Урал» — 24.