Сегодня, 21:40

«КАМАЗ» разгромил «Урал» в матче первой лиги

Сергей Ярошенко

«КАМАЗ» на своем поле обыграл «Урал» в матче 13-го тура первой лиги — 5:1.

У хозяев дубль на счету Даниила Моторина (13-я и 60-я минуты), также по голу забили Мухаммад Султонов (23-я), Руслан Апеков (42-я) и Давид Караев (90-я). Единственный гол екатеринбуржцев на счету Ильи Ишкова (45-я).

«КАМАЗ» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 24 очками — на 3-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.
06 октября, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
5:1
Урал
«Челябинск» и «Енисей» сыграли вничью в первой лиге
