«КАМАЗ» и «Уфа» сыграют в первой лиге 23 августа

«КАМАЗ» и «Уфа» сыграют в 6-м туре PARI первой лиги в субботу, 23 августа. Матч в Набережных Челнах на «КАМАЗ» начнется в 17.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 17:30. КАМАЗ (Набережные Челны)

«КАМАЗ» — «Уфа»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «КАМАЗ» — «Уфа» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 5 туров первой лиги «КАМАЗ» занимает третье место с 10 очками, предыдущим соперником челнинцев был «Нефтехимик» (3:1). У «Уфы» — 5 очков и 11-я строчка, в предыдущем туре уфимцы сыграли вничью с «Родиной» (0:0).