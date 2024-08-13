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Сегодня, 05:50

КАМАЗ — «Торпедо»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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КАМАЗ в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Торпедо» — 1:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

У хозяев гол на 54-й минуте забил защитник Артем Абрамов. У гостей на 90+5-й минуте отличился полузащитник Владислав Галкин.

ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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«Уфа» — «Урал»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 0 : 0
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 1 : 1
10.08 19:00
Алания – Енисей
 0 : 1
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 2 : 1
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 0 : 1
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 1 : 1
11.08 19:00
Чайка – Родина
 2 : 2
12.08 17:30
Уфа – Урал
 0 : 2
12.08 20:00
КАМАЗ – Торпедо
 1 : 1
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Саид Алиев

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