КАМАЗ — «Торпедо»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

КАМАЗ в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Торпедо» — 1:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

У хозяев гол на 54-й минуте забил защитник Артем Абрамов. У гостей на 90+5-й минуте отличился полузащитник Владислав Галкин.