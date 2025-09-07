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7 сентября 2025, 15:10

«КАМАЗ» — «Торпедо»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«КАМАЗ» и «Торпедо» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«КАМАЗ» и «Торпедо» встретятся в матче девятого тура первой лиги в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «КАМАЗ» — «Торпедо» в девятом туре первой лиги

Основные события игры «КАМАЗ» — «Торпедо» можно будет отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 9-й тур.
07 сентября 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Торпедо

В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущая встреча клубов состоялась в мае и завершилась со счетом 1:1.

В восьми турах первой лиги «КАМАЗ» набрал 17 очков, а «Торпедо» — пять очков. В восьмом туре «КАМАЗ» победил «Сокол» со счетом 2:0, а «Торпедо» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

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 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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