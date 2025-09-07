«КАМАЗ» — «Торпедо»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«КАМАЗ» и «Торпедо» встретятся в матче первой лиги
«КАМАЗ» и «Торпедо» встретятся в матче девятого тура первой лиги в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «КАМАЗ» — «Торпедо» в девятом туре первой лиги
Основные события игры «КАМАЗ» — «Торпедо» можно будет отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».
Предыдущая встреча клубов состоялась в мае и завершилась со счетом 1:1.
В восьми турах первой лиги «КАМАЗ» набрал 17 очков, а «Торпедо» — пять очков. В восьмом туре «КАМАЗ» победил «Сокол» со счетом 2:0, а «Торпедо» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Волга
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
|11.07
|00:00
|Пари НН – Ротор
|- : -
|11.07
|00:00
|Волга – Енисей
|- : -
|11.07
|00:00
|Нефтехимик – Велес
|- : -
|11.07
|00:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|11.07
|00:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.07
|00:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|11.07
|00:00
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|11.07
|00:00
|Уфа – Ленинградец
|- : -
|11.07
|00:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
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26 июн 21:11
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