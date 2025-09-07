«КАМАЗ» и «Торпедо» встретятся в матче первой лиги

«КАМАЗ» и «Торпедо» встретятся в матче девятого тура первой лиги в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «КАМАЗ» — «Торпедо» в девятом туре первой лиги

Основные события игры «КАМАЗ» — «Торпедо» можно будет отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 9-й тур.

07 сентября 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущая встреча клубов состоялась в мае и завершилась со счетом 1:1.

В восьми турах первой лиги «КАМАЗ» набрал 17 очков, а «Торпедо» — пять очков. В восьмом туре «КАМАЗ» победил «Сокол» со счетом 2:0, а «Торпедо» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).