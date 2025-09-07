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«КАМАЗ» в меньшинстве упустил победу над «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торпедо» на выезде сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче 9-го тура первой лиги — 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл бывший полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов. Спустя 14 минут Султонов получил вторую желтую карточку и оставил «КАМАЗ» в меньшинстве.

В концовке «Торпедо» сумело отыграться благодаря голу Душана Бакича.

«Торпедо» (6 очков) поднялось на 15-е место в первой лиге. Серия команды без побед продлилась до 4 матчей.

«КАМАЗ» (18) остается третьим в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.
07 сентября 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Торпедо

В параллельном матче «Шинник» дома обыграл ульяновскую «Волгу» (2:0).

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.
07 сентября 2025, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:0
Волга Ул

Источник: Таблица первой лиги
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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9.10 17:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
9.10 19:30 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 10:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 12:00 Урал – Велес - : -
10.10 14:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 17:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 17:00 Ротор – Волга - : -
10.10 17:00 Шинник – Текстильщик - : -
11.10 17:00 Сочи – Уфа - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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