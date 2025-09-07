«КАМАЗ» в меньшинстве упустил победу над «Торпедо»
«Торпедо» на выезде сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче 9-го тура первой лиги — 1:1.
Счет на 50-й минуте открыл бывший полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов. Спустя 14 минут Султонов получил вторую желтую карточку и оставил «КАМАЗ» в меньшинстве.
В концовке «Торпедо» сумело отыграться благодаря голу Душана Бакича.
«Торпедо» (6 очков) поднялось на 15-е место в первой лиге. Серия команды без побед продлилась до 4 матчей.
«КАМАЗ» (18) остается третьим в турнирной таблице.
В параллельном матче «Шинник» дома обыграл ульяновскую «Волгу» (2:0).
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
|
10
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
13
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
14
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
15
|Волга
|12
|3
|2
|7
|14-18
|11
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|12
|1
|3
|8
|11-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|17:00
|Нефтехимик – Челябинск
|- : -
|9.10
|19:30
|Арсенал – Спартак Кс
|- : -
|10.10
|10:00
|СКА-Хабаровск – КАМАЗ
|- : -
|10.10
|12:00
|Урал – Велес
|- : -
|10.10
|14:00
|Ленинградец – Торпедо
|- : -
|10.10
|17:00
|Нижний Новгород – Енисей
|- : -
|10.10
|17:00
|Ротор – Волга
|- : -
|10.10
|17:00
|Шинник – Текстильщик
|- : -
|11.10
|17:00
|Сочи – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
Новости
Судейство
30 сен 14:50
12