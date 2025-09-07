«КАМАЗ» в меньшинстве упустил победу над «Торпедо»

«Торпедо» на выезде сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче 9-го тура первой лиги — 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл бывший полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов. Спустя 14 минут Султонов получил вторую желтую карточку и оставил «КАМАЗ» в меньшинстве.

В концовке «Торпедо» сумело отыграться благодаря голу Душана Бакича.

«Торпедо» (6 очков) поднялось на 15-е место в первой лиге. Серия команды без побед продлилась до 4 матчей.

«КАМАЗ» (18) остается третьим в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.

07 сентября 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

В параллельном матче «Шинник» дома обыграл ульяновскую «Волгу» (2:0).