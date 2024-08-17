КАМАЗ дома обыграл «СКА-Хабаровск»

КАМАЗ в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл на своем поле «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0.

Дубль оформил Павел Горелов, еще один гол на счету Ивана Козлова.

После этого матча КАМАЗ с 7 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 4 очками — на 15-й строчке.