КАМАЗ обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 2-го тура первой лиги

КАМАЗ обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 2-го тура первой лиги (3:2).

В первом тайме счет открыл игрок КАМАЗа Даниил Шамкин после передачи Александра Гаглоева. «СКА-Хабаровск» сравнял счет после подачи углового удара и точного удара Василия Алейникова.

КАМАЗ на 28-й минуте снова вышел вперед благодаря голу Дамира Таликина.

Во втором тайме Шамкин оформил дубль и увеличил разрыв в счете. «СКА-Хабаровск» смог сократить разрыв после гола Саида Алиева за 6 минут до конца основного времени.

На 91-й минуте матча был удален игрок «СКА-Хабаровска» Илья Петров.

КАМАЗ одержал вторую победу в первой лиге и набрал 6 очков. Столько же набрала только одна команда в турнире — тульский «Арсенал».