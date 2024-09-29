КАМАЗ разгромил «Шинник» в первой лиге

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КАМАЗ на своем поле обыграл «Шинник» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Давида Хубаева (пенальти, 12-я минута), Никиты Мельникова (25-я) и Руслана Апекова (90+3-я).

КАМАЗ (14 очков) поднялся на 12-е место в первой лиге. «Шинник» (11) идет 15-м в турнирной таблице.