«КАМАЗ» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» в матче 32-го тура первой лиги — 4:0.

«Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 47 очками. «КАМАЗ» идет на 11-й строчке с 36 очками.