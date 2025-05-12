Футбол
12 мая, 01:00

«КАМАЗ» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» в матче 32-го тура первой лиги — 4:0.

«Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 47 очками. «КАМАЗ» идет на 11-й строчке с 36 очками.

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Ротор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 19 13 3 3 23-11 42
2
 Урал 19 12 3 4 29-17 39
3
 Родина 19 9 7 3 28-16 34
4
 Спартак Кс 19 9 6 4 29-22 33
5
 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
6
 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
7
 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
8
 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
9
 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
10
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
11
 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
12
 Волга 20 6 3 11 24-34 21
13
 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
14
 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
15
 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
16
 Торпедо 20 4 6 10 16-29 18
17
 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
18
 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
21.11 17:00 Волга – Торпедо 2 : 0
22.11 13:30 Урал – Спартак Кс - : -
22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик - : -
22.11 17:00 Арсенал – Черноморец - : -
23.11 10:00 Енисей – Родина - : -
23.11 14:00 Уфа – Факел - : -
23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 11
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 5
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 5
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 13 1 2
Вся статистика

