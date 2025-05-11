«Ротор» разгромил «КАМАЗ»

«Ротор» в гостях обыграл «КАМАЗ» в матче 32-го тура первой лиги — 4:0.

Голы забили Александр Клещенко, Глеб Шильников, Максим Турищев, Дмитрий Лаврищев.

«Ротор» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 47 очков. «КАМАЗ» находится на 11-й строчке, имея в активе 36 очков.